56-aastane näitleja Brad Pitt on pärast oma abielu purunemist Angelina Joliega 2016. aastal teadaolevalt olnud vallaline. Kuid arvestades Pitti populaarsust tema karjääri algusaastatel, pole üllatav, et näitlejat tahetakse alatasa kellegagi paari panna.

Kõige värskemate kuulujuttude kohaselt on Pitt suhtes 35-aastase Rootsi lauljatari Lykke Li'ga (alumisel pildil). Meediaväljaande E! allika sõnul pole nad aga kohe kindlasti paar. Nad on küll koos aega veetnud, kuid seda ühiste sõprade ringis ning ühtlasi on nad naabrid.