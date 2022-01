Kas punane vein aitab koroonat ennetada? Uuring väidab seda, kuid eksperdid on skeptilised

Üldiselt leiti, et koos suurema alkoholitarbimisega on suurenenud risk haigestuda, kaasa arvatud koroonasse. Mitu varasemat uuringut on näidanud, et pikaajaline alkoholi kuritarvitamine võib muuta inimese nakkustele vastuvõtlikumaks. Kuid Hiina uuringus ilmnes ka see, et teatud tüüpi alkohol näis kaitsvat koroonaviiruse eest, samas kui teised suurendasid nakatumisriski.