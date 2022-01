Elu24-le avaldab Arnold Oksmaa , et alustas tööd pealinna Maximas, kus on juba nädala aega olnud saaliteenindajaks. Töötukassa kaudu CV saatnud mees sai juba poole tunni pärast telefonikõne.

«Kutsuti proovipäevale ja tänu oma kiirusele ja suhtlusele oli töökoht minu,» sõnab ta, lisades, et on tööga väga rahul ja ka kliendid on meeldivad. «12-tunnised tööpäevad on minu jaoks talutavad ja armastan väljakutseid, saab vene keele ka selgeks.»