14 maailmarekordit omav naine hakkas sukeldujaks, et raskustest üle saada

30ndate eluaastate alguses leidis naine end seismas ühel Ljubljana sillal, valmis alla hüppama. Ta oli omadega niivõrd katki ja üksi, mis pani teda tundma, et elul pole enam mõtet ega eesmärki. Oma elu ta siiski ei võtnud ning pärast seda hakkasid asjad Alenka jaoks muutuma.

Naine avastas enda jaoks vabasukeldumise, mis kujutab endast sukeldumisviisi, mille puhul kasutatakse vee all liikumiseks vaid enda kopsudes olevat õhku. Alenka hämmastav võime vee all hinge kinni hoida on lisaks raskustest ülesaamisele toonud talle ka neliteist maailmarekordit. «Irooniline, aga pärast sukeldumist suutsin ma ka vee peal hingata. Varem tundsin ainult lämmatavat ängi,» ütleb naine BBC-le antud usutluses.