Selgeltnägija Marilyn Kerro on kolmandat korda lapseootel

Marilyn Kerro räägib saates teda pikalt hirmutanud ahistajast, kuid avaldab ka ühe positiivse uudise: nimelt ootab naine kolmandat last! «Ma ootan last,» kinnitab selgeltnägija, kes on juba seitsmendat kuud rase.

Kerro kodus kasvab juba kaks last ning ta ei näita oma lapsi avalikkusele just ülemäära tihti.

Teise lapse ootusest teatas Kerro 2019. aasta suvel. Järgmise aasta jaanuaris avaldas naine, et talle sündis tütar! «Mul on hea meel teatada pisitütre sünnist. Ilusal kuupaistel ta siia maailma sündis, suureks rõõmuks oma perele,» jagas Kerro rõõmusõnumit ühismeedias.

Juba 31. jaanuaril räägib Eesti kuulsaim selgeltnägija saate «Kuuuurija» uue hooaja avaepisoodis erakordselt avameelselt sellest, kuidas üks hirmuäratav mees juba aastaid tal järel käib ning tema Rakvere poe aknaid kividega sisse pillub. Naine on korduvalt pöördunud ka politsei poole, kuid mingit abi ta sealt kuni «Kuuuurija» saate sekkumiseni saanud pole. Kerro tunneb, et tema elu on täielikult ohus.