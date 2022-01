Fitnessikaunitar Kaisa Kuusnõmm: unistasin suurest majast ja lastest, aga olen Balil ja mul pole essugi

«Kas pole naljakas, et ma unistasin teismelisena, et kui ma 25-aastane olen, siis on mul kindlasti suur maja, kaks last, kindel palgatöö ja turvaline elu,» tunnistas spordihing Kaisa Kuusnõmm Instagramis. «Ja siis ma avastasin siin just, et ma olen 31. Mis siin juhtus nüüd vahepeal? Ja ma olen Balil, mul pole essugi. Maja pole, lapsi pole, palgatööd ikka veel ei igatse. Aga mul on nii palju kõike muud, mida ma varem tahtagi ei osanud,» lisas ta.

Eestlanna tunnistas, et selline asjade kulg on tegelikult äge! «Aga see tunne, et kogu su elu mahub kohvrisse, on täpselt seal, kus sa tahad, et see on. Arutada abikaasaga banaanijärtsis, kas peaks järgmisena minema Vietnamisse või Kambodžasse või äkki Lõuna-Ameerikasse? See lihtsalt kaalub kõik üles! Aina rohkem hakkab meeldima mõte Eestist kui puhkusekohast.»