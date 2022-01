«Rannamajast» startinud tähelend! Ada-Marie Nelke saab omanimelise saate

Kui Ada septembris ütles, et ta tahaks ajakirjanikuametit proovida, ei osanud ta ilmselt ise ka veel unistadagi, et kuus kuud hiljem istub ta saatejuhina tugitoolis ja alustab omanimelise saatega «Pidžaamapidu Adaga».

Ada ise sõnab, et Sky.ee pakkumine oma saade teha tuli täpselt õigel ajal ja õigetelt inimestelt: «Ma olin nii valmis millegiks suuremaks ja ägedamaks ning mõte oma podcastist tõi sära sekundiga silmadesse. Hakkasin koheselt planeerima, mis teemadest rääkida ja keda saatesse tahaksin. See on võimalus kõigil külalistel lihtsalt lõõgastuda ja lasta jutul lennata.»

Ada sõnul on saadetes kõik nii organiiline ja just selline, nagu tüdrukute veiniõhtu muidu ka oleks: «Keegi ei tunne survet olla poliitiliselt korrektne ja professionaalne, me lihtsalt naudime üksteise seltskonda ja lugusid ning kogemusi ja mõtteid elust. Tahtsin, et mu saade tunduks vaatajale, justkui istuks temagi meiega seal laua ümber ja klatšiks sõbrannade seltsis. Just selline see välja kukkuski.»