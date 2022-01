Tõeline fänn! Merlyn Uusküla kuulas just selle staari laule hommikust õhtuni

Raadio Elmar eetris tunnistas Uusküla, et tegu oli Janika Sillamaa kassettiga «Lootus». «Minu üks lemmiklugusid oli «Aeg on laul». See laul meeldis väga, kuid samas oskan ka täna unepealt ükskõik millist laulu sealt kaasa laulda. Nautisin meeletult neid kõrgeid noote, see kõik oli nii äge. Täna on need laulud kahjuks unustustehõlma vajunud. Mul oleks nii tohutult hea meel, kui Janika tuleks selle sama materjaliga taas lavale...usun, et saalid oleksid puupüsti rahvast täis. Tegemist on ju tõelise nostalgiaga,» lisas ta.