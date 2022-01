Segaduses televaataja: miks rahvusliku ürituse äramärkimine Eesti rahvustelevisiooni ei sobi?

«Et hommikul toimetuse koosolekul luges keegi veel sõnad peale, et sellest me jumala eest küll ei räägi. Kiusamine seisneb ju lihtlabases faktis, et teleülekannet korraldab kommertskanal. Teeseldud ja nõme üritusepimedus,» jätkas ta.

Liiv leidis ka paar mõttekaaslast. «Piinlik, tõesti piinlik,» kommenteeris üks. Teine aga teadis lisada, et nii on juhtunud varemgi. «Pole esimene kord ja ausalt – ei jää ka viimaseks...»

Samas tõstatas üks televaataja hoopis küsimuse, miks peaks galat üldse uudistes mainima. «Miks on vaja saada uudistesse? Kas enesehinnang on nii madal?» jääb talle mõistmatuks.

Vastuseks küsimusele, miks üritust Eesti Televisioonis ei kajastatud, sõnas ERRi uudistetoimetuse juht Anvar Samost Elu24-le, et EMA gala tulemused on avaldatud ERRi portaalis.

Toona kommenteeris Samost Elu24-le, et viis minutit on teles pikk aeg ja uudistetoimetuse soov on sisustada see parima professionaalse sisuga. «Kasvavate kulude ja aastaid paigal seisnud finantseerimise juures võttis uudistetoimetus vastu otsuse teha saade viis minutit lühemaks, säilitades samas kõrged nõudmised saate sisule. Välispoliitika kajastamist jätkab uudistetoimetus ka teleuudistes, veebis ja raadioprogrammides, seega ükski oluline sündmus kajastamata ei jää,» rahustas Samost televaatajat.