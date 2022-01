Suri tuntud tegelaskujule Charlie Brownile hääle andnud näitleja

25. jaanuaril teatasid sugulased, et Charlie Browni tegelaskujule animafilmis «Peanuts» hääle andnud Peter Robbins , sünninimega Louis Nanasi, on siitilmast lahkunud.

2019. aastal teatas Robbins, et tema uus Charlie Browni ja Snoopy tätoveering on «tema elu uuenemise sümbol» ning lisas «Peanutsi» fännide kohta: «Charlie Browni fännid on maailma parimad fännid. Ja ma loodan, et nad annavad mulle teise võimaluse.»