VIDEO ⟩ Uus suhe? Brigitte Susanne Hunt väisas EMA galat kuuma kaasaga: mehega tulin jah!

«Kaks aastat on olnud nii rahulik ja vaikne. Eesti peod — keegi midagi ei tee, ei aele täispeaga. Kõik on nii rahulikuks jäänud,» tunnistab seltskonnakaunitar ja saatejuht Brigitte Susanne Hunt, et väisab ka ise Eesti muusikaauhindade galat seekord kainena. «Mis toimub onju? Kas ma olen rase?»

Galale tuli ta aga kuuma kaaslasega. «Ühe mehega tulin jah. See on mu hea sõber,» märgib Brigitte, kuid lisab koheselt, et võib ka abielus olles öelda, et abikaasa on ta hea sõber. «Kahju on see, et sõpru võib olla palju, aga abikaasasi ainult üks, vähemalt Eestis.»