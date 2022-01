Superstaarisaatest tuule tiibadesse saanud Ott Lepland avaldas Elu24-le, et möödunud aasta läks muusikaliselt kenasti. «Sai avaldatud neli erinevat singlit, mis kõik jõudsid raadiosse, nii et tuleb olla rahul selle aastaga,» tõdes Lepland rõõmsalt.

Ka teiste Eesti artistide loominguga on Lepland rahul. «Tundub, et on olnud produktiivne aasta, väga palju uut muusikat on tulnud, uusi tegijaid on tulnud. Selle üle on hea meel.»