Pealinnas taksot sõitev Monika: palusin korrakaitsjate abi, et turske mees autost välja sikutada

Bolti taksojuht sai Tallinnas elavast Monikast ülemöödunud suvel. Seda suuresti tänu sõbrannale. «Sõbranna oli minu pärast mures, kuna mul olid elus pöördepunktid, ega saanud kuidagi järjepeale,» tunnistab naine. Just sõbranna oli toona see, et ärgitas taksot sõitma. «Ütles, et sõita oskad, mine sõida,» meenutas ta naerdes.