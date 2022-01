Räppar Cardi B-d laimanud juutuuber peab maksma üüratu summa kahjuraha

Kebe väitis oma Youtube'i kanalil, et räppar oli kunagi olnud prostituut. Samuti väitis ta, et Cardi B pettis oma abikaasat, tarvitas kokaiini ning oli nakatunud herpesesse ja HPV-sse.

Kui kohtu esialgne otsus oli see, et Kebe peab laimu eest Cardi B-le maksma vaid 1,25 miljonit dollarit kahjutasu, siis tänaseks on see summa üle kolme miljoni dollari võrra suurenenud.