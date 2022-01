Küsimusele, kas muusikutel on koroonaajal nii igav, et hakatakse investeerimisega tegelema, vastas Tanel Padar, et naljaga pooleks võib nii öelda küll. «Investor Toomase konverentsidel olen käinud algsest peale, praktiliselt iga aasta.»

Ta tunnistas, et on teisigi muusikuid endaga kaasa tõmmanud. «Selle üle on ainult hea meel. Et suudan suunamudida ka teisigi muusikuid panna mõtlema oma tuleviku peale.» Ka viimasel Investor Toomase konverentsil olid Padari bändi liikmed esindatud.