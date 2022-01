Saate «Imikuga metsas» staarid ootavad perelisa: seiklused jätkuvad!

«Nüüd kindel, et ta nüüd siis suvel tuleb ja nii on,» kinnitas Sindia, kes sai uudisest ka ise alles samal päeval teada. «Me saame veel ühe lapse,» õhkas pereisa, valades pisaraid. «See on küll tore uudis,» nentis ta, öeldes, et seiklused jätkuvad.

Sarja keskmes olid Tõnu, Sindia ja väike Tarko Torm, kes on sidunud oma elu looduse ja metsaga. Sarja tootja, TV3 tuntud telenägu Marek Lindmaa tutvustas sarja järgmiselt: «Sarja tasub vaadata juba seepärast, et näha, kuidas on kõikide mugavustega maailmas harjunud inimestel võimalik ka teisiti hakkama saada. Öelda tavainimeste jaoks iseenesestmõistetavatele asjadele «ei» ning reaalselt eladagi 20-kraadises pakases telgiga metsas. See sari rabab ja raputab oma lihtsusega ning annab võimaluse kõigil oma kiire elutempo juures korraks pausi teha ja astuda sisse hoopis teistsugusesse, ootamatusi täis maailma.»