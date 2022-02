Loomapäästegrupi uus juht Liisu Kütisaar: see on kurnav, kui näed iga päev vigastusi ja verd

«Mariliis kuuleb,» ütleb 29-aastane Liisu telefonile vastates, mille peale mõni helistaja satub segadusse. Kuigi naise ametlik nimi on Mariliis Kütisaar, teatakse teda Liisuna, ja kui telefonile vastab Mariliis, on nii mõnigi inimene kohkunud. Kõnedele tuleb Loomapäästegrupi juhina tegutseval Liisul vastata päevas palju kordi, mõni päev on telefon lausa punane. Abivajavaid loomi jagub, abikätest on aga puudus. «Minu esmane missioon on uute vabatahtlike leidmine,» ütleb Liisu. «Eesmärk on leida üle Eesti piisavalt vabatahtlikke, et saaksime reageerida igas Eesti otsas,» lisab ta.