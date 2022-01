Sri Lankal viibiv eestlane šokeeritud hoolimatusest: tapjajuhid ajavad inimesi alla, kuid maske kantakse hoolsalt

Koroonapisik on kanda kinnitanud igas maailma nurgas. Erandiks pole ka India ookeanis asuv saareriik Sri Lanka, mille elanikud hoolsalt maske kannavad, et end viiruse leviku eest kaitsta. Elu24 toimetusele kirjutanud lugeja sõnul kannavad kohalikud erilise andumusega maske, kuna nad hoolivad kaasinimestest. «10–15 surnut läheb iga päev koroona arvele,» ütleb lugeja ning lisab, et valged turistid on ​ainsad, kes maski ei kanna. Kuigi turistidel on kohustus maske kanda nagu kõigil teistel, siis turistid lihtsalt ei kanna neid ning neile ei tehta maskide osas ka märkusi.