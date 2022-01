Briti lauljatar Adele teatas möödunud nädalal sotsiaalmeedias, et tema Las Vegase esinemised lükkuvad edasi. Pisarates lauljatar tõdes, et tööd tehti kontsertide jaoks palju, ent Covid ja ka tarneraskused on tema meeskonna täielikult vaimselt hävitanud. Nüüd spekuleeritakse meedias, et tegelik põhjus võis peituda mujal.