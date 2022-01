Ott Sepp alustab tuuri uue stand-up'iga: inimestel on praegu väga vaja ventiili, et elu pingeid leevendada

«Viimasest stand-up-turneest on mul tänaseks möödas rohkem kui viis aastat. Vahepealsed ajad on laual hoidnud väga palju teistsugust tööd, kuid eelmise aasta suvel tundus, et aeg on küps ja nüüd võiks tulla uuesti,» selgitab Sepp ja lisab, et elame äärmiselt huvitaval ajal. «Ei saa öelda, et materjali ja teemade puudus oleks, kuid ei saa ka öelda, et see kõik, milles me elame, liiga naljakas oleks. Tunnen, et inimestel on praegu väga vaja ventiili, et elu pingeid leevendada, tulla ja lihtsalt naerda ning võibolla leida selles absurdses midagi, mis aitab kergemini edasi minna ja rajal püsida,» kutsub Sepp üles komöödia abil pingeid maandama.

«Kirjutamiseks ja nalja loomiseks on muidugi sisendit vaja, aga on vaja ka avatud meeleseisundit, et kirjutada ja nalja luua. Pinges elu pakub selles osas justkui topelt väljakutseid,» märgib Sepp. «Jokkeri» materjaliga on ta koos POINTI meeskonnaga töötanud alates augustist. «Selge on ka see, et kirjutame veel tuuri ajalgi juurde ja ümber.»

Ettepanek koos lavale astuda tuli aga Daniel Veinbergsilt. «See oli üllatav, aga minu meelest väga-väga lahe samm,» ütleb Sepp ja lisab, et Veinbergsi naljad ja isiksus on talle väga meeltmööda. «Daniel on lubanud lavale tulla roppustevabalt, kuid talle omaste sündsuse piire kompavate teemapüstitustega,» märgib koomik. Ta usub, et värvikat suuvärki andestava publikuga harjunud Veinbergs saab nüüd näidata, kas stand-up'ile omast teravust ja julgust saab ka ropendamata au sees hoida.

Varem on POINTI ja Comedy Estonia vahel olnud vastandumist teemadel, milline on ikkagi õige stand-up'i loomise metoodika ja kas siis, kui näitleja teeb stand-up'i, tohib üldse stand-up öelda. See on Sepa sõnul ka muidugi naljakas nüanss. «Aga eks me siis jõuame seda arutada, kas ja miks see üldse püsti on olnud ja mida sellega teha,» muigab ta.