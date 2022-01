Lennukijänes talus tunde telikuruumis külma, kuid jäi ellu

Lennundusekspertide sõnul jäävad väga vähesed lennukijänesed pikka aega telikuruumis olles ellu, kuna kümne kilomeetri kõrgusel, kus lennukid tavaliselt lendavad, on hapnikku vähe ja õhutemperatuur on umbes miinus 50 kraadi.

Schipholi lennuväljale kutsutud kiirabi viis mehe haiglasse ja ta seisund on stabiilne. Sellest teatas Amsterdami politsei pressiesindaja Joanna Helmonds.

Lennufirma Cargolux esindaja kinnitas, et lennukijänes oli Cargolux Italia lennukis. Lennuandmete kohaselt oli see 23. jaanuaril ainus Cargoluxi lend Lõuna-Aafrika Vabariigist Johannesburgist Hollandisse Amsterdami ja vahepeatusega Keenias Nairobis.

Cargolux on Luksemburgi kaubalennufirma, mille peakontor on Luksemburgi Findeli lennujaamas. Firmal on 50 riigis 85 esindust ja lennud toimuvad 250 sihtkohta kogu maailmas.