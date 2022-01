Alkoholist loobunud Marilyn Jurman: selle tunde maha surumiseks pidutsesin nagu segane

«Paljud mu sõbrad on mulle öelnud, et ma ei ole alkohoolik. Ja ma tänan neid selle eest, kuid alkoholism on keeruline termin. Neil võib õigus olla, aga samal ajal saan kindlalt öelda, et mul oli alkoholiga probleem,» tunnistas Marilyn oma postituses.

Näitleja sõnul algas probleem juba lapsepõlves, kui ta veetis eri juhtudel aega alkoholi tarbivate täiskasvanutega. «Probleem ei ole nii väga selles, et sa näed oma vanemaid pidutsemas, kuid nähes seda, kuidas nad oma probleeme alkoholiga lahendavad,» kirjutas Marilyn ja lisas, et just see õpetab alateadvuslikult, kuidas probleeme lahendatakse. «Aga nii see ei ole, need surutakse lihtsalt alla.»

Marilyni sõnul tegi ta täiskasvanuna sama, kuni otsustas alkoholist loobuda. «Tegin selle otsuse peamiselt oma lapse nimel, kuid ka enda pärast. Ma tahan olla talle eeskujuks ja õpetada, kuidas oma emotsioonidega tervislikul moel hakkama saada. Samal ajal pean aga oma emotsioonidega tööd tegema – ilma alkoholita.»

Kui Marilyn oli olnud aasta aega kaine, oli tal rohkem probleeme depressiooni ning ärevusega. «Lõpuks leidsin psühhiaatri ja ta ütles, et see oli normaalne,» tõdes ta, täpsustades, et kasutas viskit eneseraviks ning sellest loobumine võimendas tema tundeid.

Kolm kuud hiljem sai ta ka diagnoosi, mis tõi ellu selgust. «Mitte päris diagnoosi, aga kellegi kinnituse, et see tunne, mida olin kogu oma elu tundnud, et mul oli midagi viga, tundus loogiline. Selle tunde maha surumiseks pidutsesin nagu segane,» avaldas Marilyn, kellel on aktiivsus- ja tähelepanuhäire ehk ATH (ingl ADHD).

«Esimest korda elus tunnen, et mul ei ole midagi viga. Et ma olen selline nagu olen ja sellest piisab. Mingil põhjusel ma vajasin seda kinnitust.»

«Seega, kui mu sõbrad ütlevad, et ma ei olnud alkohoolik, siis jah, arvatavasti mitte. Aga mul on ADHD ja ma armastan oma vinget iseloomu. Jah, sellega peab aeg-ajalt tööd tegema ja vahel tahan jääda voodisse ning mitte midagi teha. Aga tead, siis ma ei teegi. Ja ma andestan endale selle,» lisas Marilyn lõpetuseks.