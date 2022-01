Itaalia rokkbänd Måneskin lükkab kurbusega edasi Euroopa tuuri: ära jääb ka Eestis toimuma pidanud kontsert

Kontserdid lükkuvad edasi 2023. aastasse koroonaviiruse laialdase leviku tõttu. Ansambli liikmetel on väga kahju, et kontserdid tuleb edasi lükata. Tähtis on, et kontsert oleks kõigi jaoks turvaline. Bändi esindaja ütleb, et nad annavad nii pea kui võimalik teada, millal kontserdid toimuvad. Ansambel tänab kõiki fänne ja loodab mõistvat suhtumist.