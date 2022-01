Lapseootel suunamudija Sonja Malinen põdes koroonat: iga päev rääkisin beebsule, et ta ootaks

Beebiootel Sonja Malinen annab oma Instagramis teada, et beebi on veel sündimata, kuid neil on tulnud vahepeal rinda pista koroonaviirusega ja seda täpselt enne beebi sündimise tähtaega.

Sonja Malinen FOTO: Ekraanitõmmis Instagrami storyst.

Nagu paljusid teisi eestimaalasi, tabas koroonapisik ka noort beebiootel paari.

Täna tunnevad 22-aastane suunamudija Sonja ja tema kallim Mac Tuvi ennast õnneks hästi ning karantiiniaeg on läbi saanud.

Sonja on rõõmus, et beebi oma tulekuga nii kannatlikult oodanud on.

Haiguse ajal läks segamini noorte päevarütm, igavuse peletamiseks võeti appi kaua kapis seisnud telekamäng.

