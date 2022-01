Mari Ojasaar avaldas, kus tema õe keha puhkab: jagan teiega ja usun, et Kiku tunnetab teie häid mõtteid ja soove

Reedel sängitati Kristi tuhk koos urniga mulda. «Nii paljud teist ikka uurivad, millal ja kus saab temaga hüvasti jätta,» kirjutas Mari eelmisel nädalal. Nüüd annabki ta teada, et Kristi on maetud Tallinna Metsakalmistule. «Jagan teiega ja usun, et Kiku tunnetab teie häid mõtteid ja soove.»

Samuti tegi ta Instagrami südantlõhestava postituse. «Mul oli nii kindel tuleviku visioon koos õega. Kuidas me naistena toetame teineteist. Oleme alati olemas. Kuidas me koos naerame mälestuste üle, hoiame teineteist, teeme koos kunsti ja ootame lapselapsi külla,» kirjutab ta.

«Ma tundsin, et lisaks mu oma perele on õde ja see andis nii suure jõu. See tulevikupilt on nüüd kadunud. Aga sellest jutustasingi mina talle ehedalt, et varsti-varsti, kui lapsed suuremad, saame koos reisida ja taas rohkem koos aega veeta. Tema rõõmustas selle üle, aga siis vaikis. Nüüd tulevik vaikib. Minu sees. See tulevik, milles mängis naisena olulist rolli õde,» sõnab ta avameelselt.

Kristi urn maeti koos Mari õmmeldud riidest kotiga. «Olen kaks päeva õele urnikotti õmmelnud. See kangas on hästi eriline minu jaoks. Värvisin selle kaks aastat tagasi jaanipäeval sõnajalgadega,» sõnas Mari sotsiaalmeedias eelmisel nädalal. «Kindlasti talle meeldib. Kõik looduslik materjal. Me oleks võinud selle koti ka osta, aga käsitööl on minu meelest mingi spirituaalsus sees.»

FOTO: Kuvatõmmis Instagram

Mauri Dorbek andis jaanuari algul ühismeedias teada, et lahkunud on tema laste ema ja elukaaslane Kristi Ojasaar. «Pean suure kurbusega teada andma, et täna kell 12.00 lahkus meie hulgast, raske haiguse tagajärjel, minu elu armastus, kolm last siia ilma toonud ja neid üles kasvatanud suurepärane inimene ja maailma parim emme, Kristi Ojasaar.»

«Kristi lahkus minu käest kinni hoides. Koos veedetud 18 aastat olid imelised sellise inimese kõrval. Kallis, me armastame ja igatseme Sind! Puhka rahus!»

Päev pärast kaksikõe surma pühendas Mari Kristile südamliku postituse ja tänas ühismeedia vahendusel kõiki, kes on talle toetust avaldanud.

«Luban pisaratel voolata, sinu pisaratega kohtuda. Nii saame taas üheks.»

«Minu kallis õde on tiivad endale saanud. Seega veedame meie kaks veelgi enam rohkem aega koos. Näen teda igas imelises valguses, looduses metsikute loomadena, võlulindudena, taevas erilise tähena. Minu kõige kallim ingel,» kirjutas Mari.