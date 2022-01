Merylin Nau müüb populaarset parfüümi korraliku juurdehindlusega: Eestis on see ainulaadne saadus!

Eestit Miss Globali võistlusel esindav suunamudija Nau jagas oma Instagramis valikut Kim Kardashiani parfüümidest, mis on tuhandete naiste südamed võitnud. «Tuttuued KKW Fragrance'i uue kollektsiooni lõhnad. 100 € pudel,» kirjutab Nau ja lisab, et pakiautomaati saatmine on selle hinna sees.

«Ainuke võimalus! Eestisse tellida ei saa,» lisab Nau, kes ilmselt teab, et tegu on tõesti eksklusiivse kraamiga. KKW parfüümide kodulehel on aga nende hind kõigest 45 dollarit ehk umbkaudu 39,8 eurot. Miks küsib Nau parfüümide eest ligi 60 eurot rohkem krõbisevat? «Saatmise hind tuli juurde. Lisaks on Eestis see ainulaadne saadus ja seega seda hinda väärt,» ütles Nau Elu24-le.