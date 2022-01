Kanadas külmutatakse igal aastal võidu juukseid: soengud meenutavad kuninganna kübarat, linnupesa ja spagetikuhja

Juukseid ei sättinud seekord soengusse mitte juuksur, vaid hoopiski külmataat, kes kujundas igaühe pähe omamoodi jäise meistriteose.

Võistlust korraldatakse alates 2011. aastast ning see toimub Kanada kuurordis, mis asub Yukonis Whitehorse'is Takhini kuumaveeallikate juures. Kuigi võib arvata, et inimestel on nende piltide peal külm, siis tegelikult ei külmeta nad üldse. Vee temperatuur on seal tänu kuumaveeallikatele aasta läbi 47 kraadi ja soe aur hoiab ka veest väljas olevad kehaosad enam-vähem soojas. Välistemperatuur on aga võistluse ajal miinus 22 kraadi.

Uhked soengud saadakse omale pähe nii, et kastetakse end üleni vette, tehakse juuksed märjaks ning seejärel sätitakse need soovitud viisil. Umbes minuti pärast juuksed külmuvad. Seejärel tehakse pilt ning postitatakse sotsiaalmeediasse, et saaks välja valida kõige uhkema soengu.

Soengud meenutavad nii kuninganna kübarat, linnupesa kui ka spagetikuhja – iga vaataja näeb soengus midagi erinevat.

Üks kommentaator ütleb: «See on ju Pipi.» Teine aga leiab, et talle meenutab soeng spagette. «Soeng näeb välja nagu spagetikuhi,» ütleb ta.

Lisaks juustele külmusid ka osalejate ripsmed ja kulmud ning huvitavat eksperimenti ei peljanud ka lapsed. Piltide all annavad inimesed teada, milline foto on nende lemmik. «Mulle meeldivad nemad, kuid mul hakkab väga külm, kui neid vaatan,» ütleb üks kommentaator.

Piltide all on arvukalt kommentaare. Üks kommentaator kirjutab: «Need on väga vaprad inimesed, kes seda teevad.» Kuigi tegelikult on vesi soe, tundub pilte vaadates paljudele siiski, et fotol olevatel inimestel on väga külm.

«See näeb välja nagu viktoriaanlik kübar, armastan seda,» ütleb üks kommentaator.