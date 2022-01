Suunamudija Anita Sibul avaldas, miks ta oma meest sotsiaalmeedias ei näita

23-aastane juutuuber, kes on silma jäänud küpsemate meeste eelistamise poolest, rääkis Instagramis enim levinud valearvamustest enda kohta. Nende seast kerkis esile see, et tal peab olema palju mehi, et sellist elustiili lubada. Nimelt veedab suunamudija lõviosa aastast põnevates kohtades reisides. «Vähe on teada asjaolu, et oma täiskasvanueas olen olnud 90 protsenti ajast suhtes. Ma saan aru, et on raske häid mehi leida ja ehk isegi uskuda, et nad eksisteerivad,» avaldab Anita. Ta soovitab naistel unustada kadeduse ning hakata end jälgima, et elada elu, mida nad väärivad.