Briti popartist James Arthur esineb suvel Haapsalu lossihoovis

Aasta hiljem andis ta välja omanimelise debüütalbumi, mille edukaim lugu «You're Nobody 'Til Somebody Loves You» jõudis Briti muusikaedetabelis teisele kohale.

Arthuri teine stuudioalbum «Back from the Edge» ilmus 2016. aasta sügisel ning kolmas kauamängiv «YOU» 2019. aasta oktoobris.

Viimased kaks aastat on artisti jaoks olnud samuti üsna tempokad. 2020. aasta septembris andis DJ Sigala välja singli «Lasting Lover», millel kuuleb just Arthuri vokaali, ning lisaks oli ta üks loo sõnade kirjutajatest. Singli kaasautorite hulka kuulub ka teine Briti tuntud artist Lewis Capaldi. 2021. aasta novembris ilmus Arthuri neljas plaat pealkirjaga «It'll All Make Sense in the End», millelt kuulsaim singel on hetkeseisuga «Medicine».