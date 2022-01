Prantsuse moeikoon Thierry Mugler suri 73-aastaselt

2019. aastal poseeris end avalikkuse eest varjav disainer ajakirja Interview Magazine jaoks alasti. Intervjuus rääkis ta enda väsitavast treeningkavast ja ilulõikustest. «Arvan, et inimeste jaoks on oluline endast täielikult teadlik olla. Mind on inimkeha alati huvitanud, tahtsin avaldada oma lugupidamist, näidates, mida inimkeha on võimeline tegema.»