Juutuuber Deana Noop oma traagilisest ortodondi kogemusest: ütles, et lükka näpuga hambad sirgeks

Omaa juutuubi kanalil jagab Deana Noop, et sai hambakapeb. «Ma pean seda kogu aeg kandma. 22 tundi 24 tunnist. Need kaks tundi on söömiseks ja joomiseks,» rääkis ta. «Söömisest saab ilmselt paariks kuuks kõige tüütuim tegevus.»

Kuigi noorena olid tal olnud breketid, nentis Deana, et ortodondi kehva töö tõttu peab ta nüüd kapesid kandma hakkama. «Vana ortodont keeras mu hambad viltu traadiga,» põrutas ta.

Pea aasta pikkust preketite kandmist sai naine alumistele hammastele traadi, mis paraku kogu aeg lahti tuli. 2019. aasta sügisel, kui traat taas lahti tuli, pani ta ortodondile aja. «Kui ta traati kinnitas, tundsin kohe mingit imelikku pinget,» meenutas ta. Paar päeva hiljem peeglisse kiiganud naine avastas ta, et hambad on täiesti viltu. «Selgus, et ta oli selle imelikult kinnitanud ja see lükkas mu hambad reast välja.»

Deana murele olevat ortodont öelnud, et ta hambad näpuga sirgeks lükkaks. «Miks keegi peaks ortodondi juures siis breketeid panema, kui saab näpuga lükata,» ei mõista naine. Siiski otsustas ta seda proovida. «Aasta lükkasin usinalt, ent sellest polnud kasu,» nentis ta.

Deana sõnutsi ei öelnud arst seda korra naljaviluks vaid igakuiselt. «Kui ma tuttavatele oma ortodondist räägin, siis ütlen, et ta on mu suurim vaenlane. See on nagu nali, aga samas ei ole ka.»

Kuna usaldus oli kadunud, mõistis Deana, et peab arsti vahetama. Uus ortodont olevat öelnud, et breketiravi on poolikuks jäänud. «Enne kapede saamist tegin pool aastat lõualiigese ravi ja pidin iga päev teraapia harjutusi tegema,» nentis ta.