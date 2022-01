Sven Lõhmus soovib enne 50 aasta juubelit unistustega tegeleda: mul on isegi piloodipaberid pooleli

«Ma pean kontsentreeruma pigem tööle ja visioonidele. Neid unistusi, mis on täitmata, tuleks tegema hakata. Mul on isegi piloodipaberid pooleli, pean sealt otsast alustama,» tunnistas Sven Lõhmus.

Ka Black Velveti solist Lauri Liiv tähistab sel aastal 45. sünnipäeva ning tunnistab, et on vanusega palju muutunud. Talle meeldib teatud kindlustunne — teadmine, et midagi on tulekul. «Tahaksin mingil hetkel kolida maale, paneksin talu püsti ja hakkaksin taimi kasvatama, mis mulle väga meeldib,» rääkis ta samuti «Hommik Anuga» saates.