HUMOORIKAS ⟩ Tallinlase ahvatlev autokuulutus: naise kaagutamine lõppes, kui lapatsi põhja vajutas

Auto24 on müüki paisatud Toyota Tundra. Masina soodushinnaks on märgitud 36 000 eurot.

«See konkreetne Tundra pole toodud Ameerikast avariilisena, vaid auto on toodud uuena Ameerikast Hollandisse ja sealt edasi rändas Belgiasse,» nendib müüja. «Julgen väita, et antud masin on Eesti üks viisakamaid Tundraid, masin on igatpidi sile ja puhas ja sellel puudub igasugune pornotuuning.»

Pildid on tallinlase sõnutsi klõpsatud möödunud aasta augustis. «Pole kasutatud vähemalt viie aasta taguseid pilte nagu paljudes müügikuulutustes.»

Suure plussina toob ta välja maasturi hea mahutavuse, öeldes, et neli põtra autosse panna pole mingi probleem. «Taga istujatel on nii palju ruumi, et seal saab isegi piirangute ajal vaktsiini võtta ja legaalselt rohkem kui 50 inimesega pidu panna,» lisab ta.

Pruut kiitis heaks!

«Kui kastikaga esimest korda koju läksin ja teda pruudile tutvustasin, siis lajatas ta mulle selge sõnaga, selle mölakaga ei hakka ta mitte kunagi sõitma. Kuna mina ju teadsin, et antud masin annab sõites väga mõnusa ja meeldejääva ülima emotsiooni, siis moosisin teda, et kui oled nõus autoga sõitma, siis lähme kohe su lempar restosse ja kui juba selline veksel välja käidud, oli vanaeit naksti roolis ja sõit Lidosse võis alata,» räägib ta murrangulisest hetkest.

«Kui olime alevi vahelt läbi saanud ja Tartu mnt. keerasime palusin ma tal lapatsi täiesti põhja vajutada ja oh imet, kaagutamine lõppes murdosa sekundi pealt, sest mitte keegi poleks osanud arvata, et selline Ameerika mölakas suudab maanteel nii metsikult kiirendada ja väga huvitavaid meloodiaid mootorist välja võluda.»

Tallinlane nendib, et kui korraldus anda, siis saabuvad kriminaalkaristusega lõppevad kiirused väga kiiresti.

«Kui nüüd järjejutu juurde tagasi tulla, siis lõppes asi sellega, et Lidos sai kõhud praekardulast punni söödud ja muidugi sõitis pruut peaaegu legaalsete kiirustega koju tagasi ja teatas väga rahulolevalt, et see masin on nüüd ta uus lemmikauto ja Bemmidega võin nüüd ise edasi kärutada, sest see pill pidi just õige naiste auto olema, sest nii kõrgel on väga mõnus istuda, näed kõike ja kaugele, suured peeglid aitavad hõlpsalt manööverdada, tagurduskaameraga saab parkida kuhu vaja. Ja mis peamine juuksurisse jõuab väga kiiresti.»

Kuulutuse pannud härra sõnutsi ei maksa üldse kõhelda.

«Võta oma kogumispension välja ja tee endale üks emotsiooniderohke kingitus Toyota Tundra V8 näol. Teine variant on muidugi pensionifondi raha eest Bitcoine osta, pidi jõle tulus äri olema, 50. tuhandega ostad ja 25. tuhandega müüd, ning selle peale ütlevad kõik krüptogurud, et käivet peab ju ka tegema ja küll turg võibolla kunagi taastub. No teine võimalus on muidugi noore pere laenu võtta.»