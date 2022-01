Moonika Siimets, kes on valmis saanud oma uue filmi «Kaks tundi õnneni», tunnistas, et arvas esialgu, et Soomes tööl käimine ei ole keeruline teema millest rääkida, ent paraku see nii ei olnud. «Tegelikult on kohutavalt raske leida inimesi, kes päriselt tahavad rääkida, mida nad tunnevad ja mõtlevad,» nentis režissöör.