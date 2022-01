«Žorik trikitab ka pärast surma. «Mis mõttes?» tahate kindlasti teada. Ta tegi seda, mida kõige paremini oskab ehk haihtus taas,» kirjutab Heiki Valner ühismeedias. «Tõsi, sedapuhku on ikka inimese käsi, kes ta kliinikust end ainuperemeheks tembeldades kuskile viis ja salaja maha matta lubab. Korjas annetusigi, mis on häbiväärne. Igatahes meie temaga enam kuidagi kontakti ei saa.»

Heiki lisab, et koos Viktoria, Kalamaja rahva ja paljude-paljude teistega oldi seda meelt, et lasta tuhk lendu. «Las tuul kanda ta just neile tänavatele, kus ta enamasti veetis. Nii oleks ta seal igavesti. Nii oleks moraalselt õige, sest ta oli me kõigi koer. Nii oleks see ilus ja nii sümboolne ka,» leiab loomakaitsja.