Nick Jonas ja Priyanka Chopra said surrogaadi abil oma esimese lapse

Muusik Nick Jonas ja näitlejanna Priyanka Chopra sõprus muutus 2018. aasta suvel romantiliseks ja juuli lõpuks olid nad juba kihlunud. Paar, kelle vanusevahe on täpselt kümme aastat, abiellus 1. detsembril 2018, olles koos olnud vähem kui pool aastat, vahendab msn.com.

Chopra tunnistas juba ammu, et soovib pere luua. Ta siiski võttis asja päev korraga ning uskus, et lapse saabumine perre on vaid jumala kätes, kirjutab People.