Endometrioosi tõttu läbi raskuste lapse saanud näitlejanna Emma Roberts läks kallimast lahku

Allikate väitel on 30-aastane näitlejanna Emma Roberts oma näitlejast kallimast ja lapse isast Garret Hedlunist lahku läinud, vahendab People .

Lähedaste sõnul oli nende suhte lõpp tormiline. «See on nii kurb, kuid nad annavad endast parima, et oma last siiski koos kasvatada,» sõnas üks allikas.