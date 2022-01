Netflixi boss kinnitas, et «Squid Game» saab teise hooaja

Lõuna-Korea menusari «Squid Game» saab kohe kindlasti teise hooaja ning seda kinnitas äsja Netflixi sisu– ja kaastegevjuht Ted Sarandos, vahendab variety.com.

Sarandos viitas ka sellele, et sarjal on potentsiaali kasvada voogedastusteenusest kaugemale, näiteks arvutimängude ja fännikauba maailma.

Varasemalt oli «Squid Game'i» teist hooaega lubanud sarja looja Hwang Dong-hyuk. «Teise hooaja vastu on olnud palju nõudlust ja armastust. Tunnen, et mulle justkui ei jääta teist võimalust,» kommenteeris Hwang möödunud aastal. «Aga ütlen seda, et teine hooaeg tuleb. See on mul hetkel peas. Plaanin seda,» kinnitas Hwang novembris.

Naaseb ka verises menusarjas peategelast kehastanud Korea näitleja Lee Jung-jae.

Uudis pole väga üllatav, kuna «Squid Game» edu on olnud meeletu. Netflixi sõnul vaatas sarja esimese 28 päeva jooksul 1,65 miljardit voogedastusteenuse kasutajat. Sari oli nomineeritud kolmele Kuldse Gloobuse auhinnale, millest ühe, parima meeskõrvalosatäitja tiitli 77-aastane näitleja Oh Yeong-su ka koju viis.