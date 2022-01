Elu24-le andis anonüümseks jääda soovinud allikas vihje, et pooled Pärnu Endla teatri töötajatest on vaktsineerimata. Vihje saatnud isik möönab, et kaitsepookimine on vabatahtlik, ent sellest tulenevalt jäävad paljud etendused ära, kuna vaktsineerimata inimestel on isolatsioonikohustus.