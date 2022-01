Indrek Tarand: Putin hoolitseb olümpiamängude sõjalise programmi korraldamise eest

Indrek Tarand märgib, et vanade kreeklaste kombe järgi tuli olümpiamängude ajaks sõjad lõpetada. «1940. aastal pidid tulema mängud Helsingis, aga muistsete germaanlaste ja muistsete slaavlaste järeltulijad Ribbentrop ja Molotov otsustasid oma lepinguga need mängud ära jätta,» toob ta näite ajaloost. «Tõsi, algselt pidid need toimuma Tokyos, aga Jaapani valitsus otsustas kaugel idas sõdida ja nii plaanitigi Helsingisse minna.»