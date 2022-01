16. jaanuaril avaldati MTÜ Päästame Eesti Metsad (PEM) Facebooki lehel postitus pealkirjaga «Miks raius RMK mõisametsa?». Metsakaitsjad on hämmingus, kas tõesti on mets Eestist otsa saanud, et nüüd raiub Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK) maha oma peakorteri taguse.