Mari Ojasaar õmbles õe urnile riidest koti: sängitame reedel Kiku tuha mulda!

«Olen kaks päeva õele urnikotti õmmelnud. See kangas on hästi eriline minu jaoks. Värvisin selle kaks aastat tagasi jaanipäeval sõnajalgadega,» sõnab Mari sotsiaalmeedias.

Mari kirjeldab, et õmbles kunstikoti. «Kindlasti talle meeldib. Kõik looduslik materjal. Me oleks võinud selle koti ka osta, aga käsitööl on minu meelest mingi spirituaalsus sees.»

Mauri Dorbek andis jaanuari algul ühismeedias teada, et lahkunud on tema laste ema ja elukaaslane Kristi Ojasaar. «Pean suure kurbusega teada andma, et täna kell 12.00 lahkus meie hulgast, raske haiguse tagajärjel, minu elu armastus, kolm last siia ilma toonud ja neid üles kasvatanud suurepärane inimene ja maailma parim emme, Kristi Ojasaar.»