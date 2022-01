Priit Pius 15-aastaselt saadud diagnoosist: vaatasin haiglas lakke ja mõtlesin, miks mina

Esialgne šokk oli siiski Priidu jaoks suur. «Vaatasin haiglas lakke ja mõtlesin, miks mina.» Priit aga tõdes, et kindlasti oli abiks tõsiasi, et põeb haigust koos vennaga. «Meil on võib-olla lihtsam rääkida sellest omavahel. Igapäevast masendust me haiguse tõttu ei tunne.»