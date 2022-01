Tartu Kellukese lasteaiast varastati suures koguses tööriistu

Palutakse hoida silmad ja kõrvad lahti, et ehk keegi on just sarnaseid tööriistu müümas ning varga leidjale lubatakse vaevatasuks lausa 500 eurot.

PPA pressiesindaja Kerly Virki sõnul on vargus tõepoolest aset leidnud: «Politseile teatati 19. jaanuaril, et Tartus Kaunase puiesteel lasteaia remondis olnud rühmaruumist on varastatud tööriistu, mille väärtus esialgsetel andmetel kokku võiks olla 4000 euro kanti. Vargusjuhtumit alles uuritakse ja kui menetlustoimingud on läbi viidud, saame täpsemalt hinnata ja avaldada, mis asjaoludel ja kes varguse toime pani.»