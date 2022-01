«Olen täpselt selline inimene, kes üks päev mõtleb ja teine päev juba läheb,» selgitab Markus (nimi muudetud, toimetusele teada), kuidas ta otsustas ühel heal päeval, et tahaks Ameerikasse reisida. Pikalt ta ei mõelnudki ja juba järgmine päev soetas lennupiletid Miamisse.

Piletite ostuks sattus ta esky.eu veebilehele. «Seal olid väga odavad piletid, palju odavamad, kui teistel lehtedel. Huvitav oli ka see, et veebileht oli eesti keeles, ei arvanud, et probleeme peaks tekkima. Ostsin piletid ära ja paar päeva hiljem pidingi lendama,» räägib Markus.