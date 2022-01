Viimase nädala jooksul on iga päev lisanduvate positiivsete koroonatestide arv purustanud suisa rekordeid, sama lugu on testi teha soovivate inimeste arvuga. Kõik see on omakorda tekitanud tõelise kaose. Elu24 uuris viroloogiaprofessor Irja Lutsari käest, miks me sellises olukorras oleme ning mida teha, et asjaolud paraneksid.