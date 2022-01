Britney Spearsi tüli õega läks veelgi koledamaks: oleksin pidanud talle kõrvakiilu andma!

Üle kümnendi eestkoste all olnud Britney Spearsi ja tema õe Jamie Lynni tülil ei paista lõppu tulevat. Ehkki on juba aastaid teada, et 40-aastase staari ja tema kümme aastat noorema õe suhted on jahedad, lahvatas skandaal lõkkele nädalapäevad tagasi. Nimelt tuli siis ilmsiks, et noorem õde tuleb peagi välja paljastava raamatuga «Things I Should Have Said» ehk «Asjad, mida oleksin pidanud ütlema». Britney ei ole peagi ilmuvast raamatust ega ka noorema õe intervjuudest ja väljaütlemistest just vaimustuses.