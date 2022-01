Tallinlanna vabandab valitud sõidukiiruse pärast: ma ei suuda karjumise peale kiiremini sõita

Katrinile jääb aga mõistmatuks, miks autojuhid suunatuld ei kasuta. See teeb Karini sõnutsi sõiduõppimise omakorda keerulisemaks ja ohtlikumaks. «Alles eile kena mersu reastus sujuvalt ilma suunatuleta minu ritta... Pean hoidma kiirust, jälgima ohutust ja reageerima kiiresti. Pole just lõbus kui ei tea mida teine sõitja teeb.»

Antud postituse all nendivad mitmed, et oluline ei ole mitte kiirus vaid turvalisus.

«Õppesõitja vabandama ei pea. Olen ise ka vahest ärritunud, et «kes seal ees uimab, tee tühi». Kui jõuan järgi ja näen et õppesõitja või vahtraleht, on kohe andeks antud ja soovin mõtetes edu,» kirjutab üks kommentaariumis. Teinegi tallinlane on igati selle mõttekäiguga nõus. «Ära muretse selle pärast, mis teised juhid mõtlevad. Keskendu oma sõidule. Praeguses ilmas on 45 väga mõistlik kiirus.»