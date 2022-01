TV3 uue sarja osaleja Alex: oleme kaks kuud majas kinni!

Sannu: ««Kõige paremat kaaslast» peab vaatama, sest meil on mega lädravaib ja toptier luuad. Ühtlasi saame teada, kus on kraanikausi pumpamisel inimvõimete piir.»

Birgit: «Seda sarja peab vaatama, sest see on kõige romantilisem ja positiivsem asi üldse! Täiega bänger!»

Helle-Mai: «Seda sarja peab vaatama, et näha, kas elu suletud nõukaaegses majas on võimalik!»

Sarja toimetaja Kertu Siku sõnul oli osalejatele suurimaks väljakutseks igavus. «Kui kogu aeg ollakse harjutud tegutsema, sotsmeediat lappama, töö ja kooliga sahmima, siis on vaikus ja tegevusetus täielikku nõutust tekitav. Samas on selline n-ö igavus mõne jaoks just väga mõnus chill,» märkis ta. Lisaks olid parajaks väljakutseks ka tülikad olmeprobleemid nagu piiratud kogus sooja vett, ulmekiirusel kerkiv mustade nõude virn ning ummistunud kraanikauss. «See, mis tõeliselt n-ö juhtme kokku ajas ja väljakutseks sai, on esiotsa saladus. Peab ise vaatama!» muigab Kertu Sikk.