Venemaa agressiivne poliitika on tekitanud Euroopas, kaasa arvatud Läänemere piirkonnas pingeid. Rootsi viis pingelise olukorra tõttu lisavägesid Ojamaa (Gotlandi) saarele, mille elanike sõnul on neil tunne, nagu kohe lahvataks sõda. Ojamaalased tunnetavad ohtu ja neil on hirm, kuid tavapärane elu on jätkunud.